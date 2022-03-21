10 أطعمة مهمة لمريض ضغط الدم المرتفع.. الخضروات ودقيق الشوفان الأبرز

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية الذي يؤدي إلى أمراض القلب وأمراض الكلى والسكتة الدماغية ومشاكل أخرى، ويطلق على ارتفاع ضغط الدم أحيانًا اسم القاتل الصامت لأنه لا ينتج عنه أي أعراض ويمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد ودون علاج لسنوات.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك العديد من عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم خارجة عن إرادتك ، مثل العمر والتاريخ العائلي والجنس ولكن هناك أيضًا عوامل يمكنك التحكم فيها ، مثل التمارين والنظام الغذائي الذي يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط الدم غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف وقليل من الصوديوم .

وهناك بعض الأطعمة المهمة لمرضى الضغط المرتفع وهى:



1: الخضروات الورقية



يساعد البوتاسيوم كليتيك على التخلص من المزيد من الصوديوم عن طريق البول، وهذا بدوره يخفض ضغط الدم.

تشمل الخضروات الورقية الغنية بالبوتاسيوم ما يلي:جرجير، كرنب، اللفت، الكرنب السبنخ، البنجر ".

2: التوت



التوت ، وخاصة العنب البري غني بالمركبات الطبيعية التي تسمى الفلافونويد. وجدت إحدى الدراسات أن تناول هذه المركبات قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.

3: البنجر الأحمر



يحتوي البنجر على نسبة عالية من أكسيد النيتريك ، والذي يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، وجد الباحثون أيضًا أن النترات الموجودة في عصير الشمندر تخفض ضغط الدم لدى المشاركين في البحث في غضون 24 ساعة فقط.

4: الحليب الخالي من الدسم والزبادي



يعتبر الحليب الخالي من الدسم مصدرًا ممتازًا للكالسيوم وقليل الدسم كلاهما عنصران مهمان في النظام الغذائي لخفض ضغط الدم، يمكنك أيضًا اختيار الزبادي إذا كنت لا تحب الحليب، فحسب الدراسات فأن النساء اللواتي تناولن خمس حصص أو أكثر من الزبادي في الأسبوع قد تعرضن لانخفاض بنسبة 20 في المائة في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

5: دقيق الشوفان



دقيق الشوفان يناسب الطريقة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وقليلة الدهون ومنخفضة الصوديوم لخفض ضغط الدم، و يعد تناول دقيق الشوفان في وجبة الإفطار طريقة رائعة لتغذية اليوم.

6: الموز



إن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم أفضل من تناول المكملات قطعي موزة إلى شرائح الحبوب أو الشوفان للحصول على إضافة غنية بالبوتاسيوم، و يمكنك أيضًا تناول واحدة مع بيضة مسلوقة لوجبة إفطار سريعة أو وجبة خفيفة.

7: السلمون والماكريل والأسماك مع أوميجا 3



تعتبر الأسماك مصدرًا رائعًا للبروتينات الخالية من الدهون، الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تخفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب وتقليل الدهون الثلاثية.

8: البذور



تحتوي البذور غير المملحة على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والمعادن الأخرى المعروفة بخفض ضغط الدم.

9: الثوم والأعشاب



الثوم يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم عن طريق زيادة كمية أكسيد النيتريك في الجسم، و يساعد أكسيد النيتريك في تعزيز توسع الأوعية ، أو توسيع الشرايين، لتقليل ضغط الدم.

10. الشوكولاته الداكنة



وجدت دراسة جديدة أن تناول الشوكولاتة الداكنة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و تشير الدراسة إلى أن تناول ما يصل إلى 100 جرام يوميًا من الشوكولاتة الداكنة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.