ما لا تعرفه عن أقراص اليود.. تحميك من الإشعاعات النووية وتخلصك من السموم

كتبت أمل علام

تعتبر أقراص اليود "يوديد البوتاسيوم" طريقة بسيطة للمساعدة في حماية نفسك في حالة الطوارئ أو الحروب الإشعاعية، أو عند وقوع حادث نووي أو هجوم نووي، يمكن أن تساعد أقراص اليود في حمايتك، وهو يصعب استبداله إذا لم يكن متوفرًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Trueprepper



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10 فوائد صحية لليود

كشف موقع Organixx ربما تكون قد سمعت عن أهمية المعادن الأساسية مثل الماغنيسيوم والسيلينيوم للبقاء بصحة جيدة وحيوية في أي عمر، لكن كم تعرف عن اليود؟ الحقيقة هي أن اليود يستخدم تقريبًا لكل وظيفة في جسمك، ومع ذلك، لا يدرك الكثير من الناس حاجة أجسامهم إلى اليود، وأن نقص اليود قد وصل إلى معدلات وبائية في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي 10 أسباب تجعل الحفاظ على مستويات كافية من اليود ضرورة لصحتك:

1. اليود ضروري لعملية التمثيل الغذائي ووظيفة الغدة الدرقية

التمثيل الغذائي هو عملية تحويل الطعام إلى مواد يمكن لجسمك استخدامها، اليود جزء مهم من هذه العملية، يساعد الجسم على تكسير الطعام إلى مغذيات عبر الغدة الدرقية وآليات أخرى، اليود هو "الوقود" الحرفي للغدة الدرقية ثلاثي يودوثيرونين (T3) وثيروكسين (T4) هما الهرمونين الرئيسيين التي تنتجهما الغدة الدرقية، من أجل إنتاج هذه الهرمونات، يحتاجون إلى اليود، تساعد صحة الغدة الدرقية جسمك أيضًا في الحفاظ على معدل ضربات قلب ثابت، وتنظيم درجة الحرارة، وتحسين الهضم، والحفاظ على وزن صحى.

2 . اليود يساعد عقلك

تم ربط نقص اليود بالتدهور المعرفي في دراسات لا حصر لها، وهو أحد "أكثر أسباب تلف الدماغ انتشارًا في العالم، ولكن يمكن الوقاية منها بسهولة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم ربط نقص اليود أثناء الحمل بالتوحد في دراسة حديثة لجامعة أريزونا .

علاوة على ذلك، وجد تحقيق أسترالي عام 2013 نُشر في مجلة Frontiers in Neuroscience أن مكملات اليود حسنت التفكير الإدراكي للأطفال الذين يعانون من نقص طفيف إلى حد كبير.

3. اليود يحمي الجسم من السموم

الفلورايد والكلور والبروم مواد كيميائية خطرة توجد في كل شيء من داخل السيارة الجديدة إلى مياه الصنبور، ويمكن أن تعيق بشدة وظيفة الغدة الدرقية، يمكن أن يؤدي الحفاظ على مستويات اليود الصحية إلى منع هذه المواد الكيميائية "الهاليد" من التراكم.

يمكن أن يقي اليود أيضًا من تكيس المبيض والأورام الليفية الرحمية، يشير بعض الخبراء، مثل المؤلف والمدافع عن الصحة الطبيعية الدكتور مارك سيركوس ، إلى احتمال أن يساعد اليود أيضًا في إزالة السموم من الزئبق.

4 . اليود يحميك من الإشعاع

بالإضافة إلى التخلص من "الهاليدات" الخطرة المذكورة أعلاه، يمكن لليود أيضًا أن يحميك من التعرض للإشعاع إنه واق طبيعي للعيون من الأشعة فوق البنفسجية، وفقًا لدراسة نمساوية عام 2004

يمكن أيضًا استخدام مكملات اليود لمساعدة الأفراد الذين يعانون من التعرض للإشعاع على المدى الطويل، يمكن أن تحدث آثار الكثير من الإشعاع بسبب الحوادث والأجهزة الطبية والإشعاع المنبعث من ماسحات TSA في المطارات.

اكتشفت دراسة أجريت عام 2008، ونُشرت في Radiation Research إن "إشعاع التيراهيرتز" مثل تلك الموجودة في ماسحات الأشعة السينية في المطارات مرتبطة بالطفرات الجينية، كميات كافية من اليود في الجسم أمر لابد منه لأي شخص يسافر كثيرًا.

5. اليود مطهر طبيعي

ربما تتذكر هذا المحلول البني المائل إلى الأحمر الذي اعتادت والدتك استخدامه عندما تعرضت لجرح؟ لكل شيء من تنظيف الجروح إلى تنقية المياه، يعتبر اليود مادة معقمة يمكنها قتل الكائنات الحية والبكتيريا والفيروسات غير الصحية.

وجدت دراسة إيرانية عام 2015 أن مطهر اليود منخفض التركيز المستخدم بعد جراحة الفم ساعد على التئام الجروح في المرحلة الأولى في منطقة الجراحة، مما أدى إلى تعافي أسرع وتقليل فرص الإصابة بالعدوى.

6 . اليود هو أحد مضادات الأكسدة القوية

وفقًا لبعض الخبراء، قد يكون اليود قويًا في هذا الصدد مثل فيتامين سي، يمكن أن يساعد في تقليل أضرار الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى حدوث طفرات جينية، إنها نعمة كبيرة لجهاز المناعة لأنها تساعد في تنقية الدم من مسببات الأمراض الضارة.

وجد التحليل التلوي لعام 2013 الذي نشرته الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM) في مجلة Thyroid أن اليود "مضاد للأكسدة والذي يمكن أن يساعد في إزالة أضرار الجذور الحرة في العديد من الأعضاء من الجسم، كما أنه مضاد قوي للالتهابات.

7. اليود يضمن الصحة الإنجابية

هل تعلمين أن النساء اليابانيات لديهن أدنى معدلات الإصابة بسرطان الثدي في العالم؟ افترض تقرير صدر عام 2003 نُشر في مجلة Breast Cancer Research إن هذا قد يكون نتيجة مباشرة لتناول الأعشاب البحرية الغنية باليود والسيلينيوم، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي الياباني، اليود هو وقود الغدد التناسلية وكذلك الغدة الدرقية.

تشير الدراسات إلى أن الحصول على كمية كافية من اليود يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض الثدي الليفية وتسمم الحمل وسرطان المبيض وتكيسات المبيض والتهاب المهبل ومتلازمة تكيس المبايض وحتى سرطان الثدي، يعتبر وجود اليود الكافي في الجسم أحد جوانب الحمل الصحي.

8 . اليود يساعد في منع تساقط الشعر

إلى جانب حماية الجلد والعينين من الأشعة فوق البنفسجية، يمكن أن تمنح المستويات الكافية من اليود بشرتك وشعرك توهجًا صحيًا، وذلك لأن اليود يشارك في تجديد الخلايا، تساعد مستويات اليود الصحية أيضًا في منع تساقط الشعر بسبب العناصر الغذائية التي تزود الغدة الدرقية، يمكن أن يكون اليود مع المعادن الأساسية الأخرى مثل الحديد والماغنيسيوم والزنك منشطًا داخليًا قويًا لتخفيف الشعر.

9. يحافظ اليود على أسنان وعظام قوية

يساعد اليود في إنتاج أسنان وعظام قوية من خلال كونه يلعب دورا رئيسيًا في امتصاص الكالسيوم، في الواقع، فإن العلاقة بين انخفاض اليود وانخفاض امتصاص الكالسيوم وقصور الغدة الدرقية معروفة من قبل الباحثين منذ 100 عام على الأقل.

تتمثل إحدى وظائف الغدة الدرقية في إنتاج هرمون الكالسيتونين، وهو هرمون يساعد على موازنة مستويات الكالسيوم في الدم، هذه الآلية لا تؤدي فقط إلى الحفاظ على عظام قوية، كما أنه يلعب دورًا في الأداء الصحي للجهاز العصبي والقلب والعضلات.

10 . اليود يساعد على استقرار مزاجك

من المعروف أن انخفاض مستويات اليود يمكن أن يكون له تأثير على الدماغ، ربطت الأبحاث الحديثة أيضًا نقص اليود بالاكتئاب والقلق، وجدت دراسة أجريت عام 2004 من قبل باحثين ألمان ونشرت في مجلة الطب النفسي وعلم الأعصاب وجود صلة بين "التغيرات في هرمون الغدة الدرقية (TSH) والحالات الخفيفة من الاكتئاب والقلق".

يتم إنتاج هرمون TSH بواسطة الغدة النخامية للإشارة إلى الغدة الدرقية لإنتاج المزيد من هرمونات الغدة الدرقية، غالبًا ما تكون التقلبات في هرمون TSH مؤشرًا على أن الغدة الدرقية لا تحصل على ما يكفي من اليود للقيام بعملها.

كيف يمكنك الحصول على ما يكفي من اليود؟

من المحتمل أنك تتناول العديد من الأطعمة الكاملة التي تحتوي بالفعل على اليود ومن بين هذه الأعشاب البحرية والمأكولات البحرية عالية الجودة، والبيض، والفراولة، والتوت البري، ومنتجات الألبان، والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.



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وجدت دراسة أجرتها مستشفى رويال نورث شور في سانت ليوناردز بأستراليا أن 74% من البالغين الأصحاء قد لا يحصلون على كميات كافية من اليود من خلال النظام الغذائي وحده، بالإضافة إلى ذلك، يتفق خبراء الصحة الشاملة على أن الاعتماد على ملح الطعام المعالج باليود للحصول على الكمية المناسبة من اليود ليس خيارًا حكيمًا، هذا لأنه من أجل إنتاج الملح التجاري بأرخص طريقة ممكنة، يعتمد المصنعون اليوم على المواد الكيميائية القاسية، والتي تنتهي في النهاية برشها على أطباق العشاء الخاصة بنا .

حافظ على معاييرك عالية عندما يتعلق الأمر بمكملات اليود، تذكر أن اليود هو غذاء الغدة الدرقية، والغدة الدرقية هي "مركز التحكم" لجميع هرموناتك.

ينتشر نقص اليود على نطاق واسع، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا على مستوى العالم، تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من شكل من أشكال نقص اليود.