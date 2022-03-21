ما سبب ارتفاع الكولسترول فى الدم.. تعرف على حيل لخفضه

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يؤثر ارتفاع الكوليسترول على صحتك بالسلب، فهو المساهم الأول فى أمراض القلب والنوبات القلبية، يصاب شخص ما بنوبة قلبية كل 40 ثانية، ما يؤدى إلى الوفاة فى كثير من الحالات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولكن سببها في الغالب هو خيارات نمط الحياة السيئة، فما الذي يسبب ارتفاع الكوليسترول، وكيفية الحصول على الكوليسترول الطبيعي، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

ما هو الكوليسترول؟

الكوليسترول مادة شمعية تشبه الدهون توجد في جميع خلايا الجسم، يحتاج جسمك إلى بعض الكوليسترول ليعمل بشكل صحيح لأنه يساعدها على تكوين خلايا صحية جديدة ، وإنتاج الهرمونات وفيتامين د ، وهضم الطعام ،الكوليسترول مركب يتم تصنيعه في الكبد وهو مهم في بناء أغشية الخلايا والحفاظ عليها ، ويتحول في الكبد إلى الصفراء ، وهو مقدمة للفيتامين د وجميع هرمونات الستيرويد مثل الهرمونات الجنسية والكورتيزول .

هل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أمر خطير؟

يأتي الكوليسترول من كل من نظامك الغذائي وكبدك. إذا تضرر أو كان أداءه سيئًا ، يمكن للكبد أن يصنع الكثير من الكوليسترول الذي يمكن أن يفيض بالدم به ،عندما يحدث هذا ، يمكن للكوليسترول أن يتلف بطانة الشرايين ويشكل لويحة وهي رواسب سميكة صلبة يمكن أن تجعلها أضيق وأقل مرونة. وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل أخرى

ما الذي يسبب ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم؟

هناك العديد من الأسباب المختلفة لارتفاع الكوليسترول ، بما في ذلك تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية ، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف ، وحتى الجينات ومع ذلك ، فإن السبب الأكثر شيوعًا هو السمنة، فعندما يكون الشخص بدينًا ، يكون لديه فرصة أكبر للإصابة به، تطوير ارتفاع الكوليسترول في الدم لأنهم أكثر عرضة لاتباع نظام غذائي سيء ويكونون غير نشطين، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم غالبًا ما يكون لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة.

التمرين المنتظم يساعد على خفض نسبة الكوليسترول

إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في خفضه، أحدها ممارسة الرياضة بانتظام على الأقل 30 دقيقة يوميًا، تساعد التمارين على حرق الدهون في الجسم ، وهذا بدوره يساعد لخفض مستويات الكوليسترول، كما أنه يساعد على تحسين وظيفة البطانة ، بطانة الأوعية الدموية، وهذا يمكن أن يساعد في منع الانسداد من التكون ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

النظام الغذائي الصحي هو المفتاح لخفض نسبة الكوليسترول

إن اتباع نظام غذائي صحي يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول عن طريق تقليل كمية الدهون المشبعة والدهون المتحولة في النظام الغذائي، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي أيضًا في الحفاظ على وزن صحي ، وهو أمر مهم أيضًا لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

تخلص من الأطعمة المكررة والمعالجة وركز على المزيد من المنتجات الطازجة والبروتين والحبوب الكاملة. أزل الدهون المتحولة من النظام الغذائي: الدهون المتحولة ، مثل تلك الموجودة في الأطعمة المقلية والسمن النباتي ترفع LDL في الجسم.

حيل أخرى لخفض الكوليسترول

بدّل حبوب الإفطار إلى الشوفان، يحتوي الشوفان على نوع خاص من الألياف يسمى بيتا جلوكان الذي يزيل الكوليسترول السيئ من الشرايين.

اقطع زيت جوز الهند، هذه البدعة العصرية تزيد فقط من مستوى الكوليسترول في الدم ولا تقللها، قم بتضمين الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون بدلاً من ذلك.

لا تشتري ملصق "خالٍ من الكوليسترول" أو "منخفض الكوليسترول". قد تزيد هذه الأطعمة من نسبة الكوليسترول في الدم إذا كانت تحتوي على دهون متحولة أو مشبعة ".