كتبت فاطمة خليل

اختبار ديناميكا البول هو فحص يبحث في مدى جودة تخزين المثانة والعضلات والإحليل وإخراج البول، وتركز معظم اختبارات ديناميكا البول على قدرة المثانة على حبس البول وإفراغه بشكل ثابت وكامل ويمكن أن تُظهر اختبارات ديناميكا البول أيضًا ما إذا كانت المثانة تعاني من تقلصات لا إرادية تسبب تسرب البول، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على لماذا يطلب الطبيب فحص ديناميكية البول، بحسب موقع medlineplus.

لماذا يطلب الطبيب فحص ديناميكية البول

قد يوصي الطبيب باختبارات ديناميكية البول إذا كانت الأعراض تشير إلى وجود مشاكل في المسالك البولية السفلية.

تشمل أعراض الجهاز البولي السفلي

-تسرب البول

-كثرة التبول

- ألم عند التبول

-حوافز مفاجئة وقوية على التبول

-مشاكل في بدء مجرى البول

-مشاكل في تفريغ المثانة بشكل كامل

-التهابات المسالك البولية المتكررة

تتراوح اختبارات ديناميكا البول من الملاحظة البسيطة إلى القياسات الدقيقة باستخدام أدوات متطورة.

للملاحظة البسيطة، قد يسجل طبيبك طول الوقت الذي يستغرقه الشخص لإنتاج مجرى البول ، ويلاحظ حجم البول المنتج ، ويسجل القدرة أو عدم القدرة على إيقاف تدفق البول في منتصف الطريق.

للقياسات الدقيقة، تلتقط معدات التصوير صورًا لملء المثانة وتفريغها، وتسجل أجهزة مراقبة الضغط الضغوط داخل المثانة، وتسجل المستشعرات نشاط العضلات والأعصاب.

سيقرر طبيبك نوع اختبار ديناميكا البول بناءً على المعلومات الصحية للشخص والفحص البدني تساعد نتائج اختبار ديناميكية البول urodynamic في تشخيص سبب وطبيعة مشكلة المسالك البولية السفلية.

لا تتضمن معظم اختبارات ديناميكا البول الاستعدادات الخاصة، على الرغم من أن بعض الاختبارات قد تتطلب من الشخص إجراء تغيير في تناول السوائل أو التوقف عن تناول بعض الأدوية.

اعتمادًا على الاختبار، قد يُطلب من الشخص الحضور للاختبار مع امتلاء المثانة.