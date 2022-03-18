متى يكون الشخير أثناء النوم مشكلة تستلزم زيارة الطبيب؟

كتبت إيناس البنا

كثير من الناس قد يتعرضون في وقت من حياتهم إلى تجربة الشخير أثناء النوم، سواء كان ذلك بسبب الإرهاق المفرط أو نزلة برد، والشخير ليس تحت سيطرة أي شخص، على الرغم من أنه ليس أمر سيئـ إلا أن أن العديد من الدراسات أوضحت كيف يمكن ربط الشخير المفرط بعدد كبير من المشاكل الصحية، لذلك، إذا كان الشخير بصوت عالٍ جدًا وفي كثير من الأحيان، احترس لأنه قد تكون علامة تحذير بالنسبة لك لزيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن وفقا لموقع " times news".

السكتة الدماغية:



وفقًا لتحليل من دراسة النوم، تم اكتشاف أن شدة الشخير مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين السباتية - وهي حالة تتميز بضيق الشرايين في الرقبة بسبب تراكم الترسبات، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية. كلما زاد صوت الشخير كل ليلة وزادت مدته ، زادت احتمالية إصابتك بسكتة دماغية على المدى الطويل.

عدم انتظام ضربات القلب:



يعد عدم انتظام ضربات القلب حالة شائعة لدى الأشخاص المعرضين للشخير لفترات طويلة أو النوم وتوقف التنفس المرحلى، وفقا للخبراء فإن المرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، والذين يتبعون روتينًا للشخير أثناء النوم ، يعانون من نوبات متكررة من الرجفان الأذيني - أحدها هو أكثر أشكال عدم انتظام ضربات القلب شيوعًا.

التبول الليلي:



عندما يستيقظ الفرد كثيرًا في الليل - مرتين أو أكثر لاستخدام الحمام - تُعرف الحالة باسم التبول الليلي، على الرغم من أنه مرتبط بخطر فقدان السيطرة على المثانة ، إلا أن نفس الحالة مرتبطة أيضًا بعادات الشخير عند الرجال والنساء، حيث تشير الدراسات إلى أن الرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر والذين يستيقظون كثيرًا للتبول في الليل قد يعانون من توقف التنفس أثناء النوم وتضخم البروستاتا.

قلق وكآبة:



الحرمان من النوم والشخير وانقطاع النفس النومي يمكن أن يكون لهما آثار ضارة بالصحة - من القلق إلى التعب إلى أعراض الاكتئاب، في كثير من الأحيان، إذا كنت مرهقًا جدًا أو تشعر بالنعاس أثناء النهار أو أثناء القيادة، فقد يشكل ذلك مخاطر جسيمة تتمثل في التعرض لحادث والإصابة.

الصداع:



الاستيقاظ من الصداع سبب رئيسي للقلق لدى الأشخاص الذين يشخرون أثناء النوم، اكتشفت دراسة نُشرت مؤخرًا شملت 268 شخصًا يعانون من عادات الشخير أن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للتعامل مع الصداع الصباحي والأرق.

زيادة الوزن:

من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن من انقطاع النفس أثناء النوم ومشاكل الشخير والعكس صحيح، هذا بسبب الدهون الزائدة التي تتراكم حول الرقبة لتمنعك من التنفس بشكل صحيح في الليل، لكن الخبر السار هو أنه يمكن علاج الأمر نفسه ببساطة عن طريق فقدان الوزن.