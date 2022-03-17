4 أطعمة شتوية ضارة بأسنانك.. أبرزها السكريات

كتبت - ميرفت رشاد

بقدر ما يكون الجميع على دراية بأهمية نظافة الفم، يفشل الشخص في فهم صحة أسنانه ما يؤدى إلى إهمالها عن غير قصد، لا يقتصر الأمر على التنظيف فقط الذي يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على بياض الأسنان ، ولكن روتينك الغذائي اليومي هو في الواقع السبب الرئيسي وراء احتمالية تسوس الأسنان، يمكن أن يؤدي تناول السكريات إلى تآكل الأسنان ، وحتى الإفراط في تناول ثمار الحمضيات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في مينا الأسنان، وفقا لما نشره موقع " lifestyleasia".

4 أطعمة شتوية يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك

فواكه مجففة:

الفواكه المجففة مثل الزبيب واللوز والكاجو وغيرها من المكسرات، هي بعض من أكثر الأطعمة رواجًا في فصل الشتاء، ولكن على الرغم من حقيقة أن لها فوائد صحية خاصة بها، إلا أنها إذا استهلكت بشكل مفرط يمكن أن تسبب تسوس الأسنان وتآكل المينا، يمكن أن تعلق الفاكهة الجافة بسهولة بين أسنانك وتترك السكر ، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المحدد.

الحمضيات:

يمكن للفواكه الحمضية مثل البرتقال أن تلحق الضرر بأسنانك وفقًا للدراسات ، فإن ثمار الحمضيات غنية بالأحماض ، وإذا تم تناولها بشكل مفرط ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وتؤدي إلى تقرحات الفم، لذلك ينصح بشدة بشطف فمك بعد تناول الفاكهة.

المشروبات الساخنة:

التناول اليومي المشروبات الساخنة لا يمكن أن يسبب لك فقط أسنانًا باهتة ولكن يمكن أن يتسبب أيضًا في تلف مينا الأسنان، هذه المشروبات شديدة التصبغ وهي ذات طبيعة حمضية يمكن أن تؤدي إلى تلطيخ بياض الأسنان، ويتحول إلى اللون الأصفر بسبب الاستهلاك اليومي ، فإن أحد أفضل الإجراءات الاحترازية التي يُنصح باتخاذها هو تقليل تناول الشاي والقهوة وغيرهما من المشروبات على أساس يومي.



حلويات وسكريات:

تناول الحلويات تضع أسنانك في مأزق ، فجميع أنواع الحلوى مثل الكراميل ، المصاصات ، أحزمة السكر القابلة للمضغ ، الدببة الصمغية ، على سبيل المثال لا الحصر ، هي مصادر طاقة للسكر المكرر الذي لا يعلق بين أسنانك فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تسوس الأسنان ، فإن الشوكولاتة ، وخاصة الشوكولاتة الداكنة ، هي استثناء واحد معروف إلى حد ما بمنع تسوس الأسنان نعم ، وفقًا للدراسات ، الشوكولاتة الداكنة غنية بالبوليفينول ، وهي مواد كيميائية طبيعية يمكنها أن تنقذ أسنانك من تسوس الأسنان وتتحكم في بكتيريا الفم من إحداث فوضى في فمك ، فإننا لا نزال ننصحك بالحفاظ على الخيط وفرشاة الأسنان في متناول يدك بعد الاستمتاع بطفرة السكر.