وزير الطاقة البولندى يعلن التخلى عن الغاز الروسى بعد عام 2022

وكالات الأنباء

قال وزير الدولة البولندى للبنية التحتية للطاقة الاستراتيجية بيوتر نايمسكى، اليوم الخميس، إن بولندا لا تنوى شراء الغاز الروسى بعد عام 2022، حتى بموجب عقود قصيرة الأجل.

وأضاف نايمسكى حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية، "حتى لو بدا لشخص ما أن هذه (عمليات التسليم بموجب عقود قصيرة الأجل) يمكن أن تكون مربحة من وجهة نظر تجارية، فمن الصعب تخيل ذلك فى الوقت الحالى".

وينتهي العقد طويل الأجل لتوريد الغاز الروسي إلى بولندا في نهاية عام 2022. وقررت السلطات البولندية عدم تمديده.

يذكر أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، دعا مطلع الشهر الجاري، إلى فرض حظر على استيراد الفحم الروسي، ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مضيفا أن بولندا تجري مفاوضات مع أستراليا بشأن إمدادات الفحم للتخلي عن استيراده من روسيا.

وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين.