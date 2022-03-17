محافظ الدقهلية يحيل 71 من العاملين بالمستشفيات للتحقيق لتركهم العمل

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 71 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركزي طلخا ومنية النصر الأسبوع الماضي .

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من الوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها..

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين..

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 68 من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية النزل ووحدة طب الأسرة بمنشأة الجمال وبمستشفي منية النصر المركزي ووحدة طب الأسرة بقرية ديسط وعدد 2 من العاملين بمركز شباب ديسط بمركز طلخا وعدد 1 من العاملين بمجزر منية النصر، هذا وقد وجدت الوحدة البيطرية بقرية ديسط مغلقة أثناء حملات التفتيش والمرور..

ووجه محافظ الدقهلية وكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وكذا إجراء التحقيق مع مسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة وذلك علي النحو الموضح بالتقرير المشار اليه

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.