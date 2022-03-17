ضبط 15 مخبزا لبيعها خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، لمواجهة الغش التجارى وبيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 15 مخبزا بمركزى رشيد وكفر الدوار لبيعها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، و كذلك للتصرف ببيع الدقيق المدعم بشكل غير قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة ،مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.