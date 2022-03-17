سويتش بليد.. مسيرات انتحارية قدمها بايدن لأوكرانيا تصيب هدفها برأس حربى متفجر

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأربعاء، عن تقديم مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليار دولار، مع سعيه للرد على دعوة نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى للمساعدة أمام الكونجرس .

ووفقا للبيت الأبيض، فإن المساعدات الأمنية بقيمة 800 مليون دولار ستقدم لأوكرانيا الآتى:

800 من أنظمة ستنجر المضادة للطائرات، و100 طائرة مسيرة، وأكثر من 20 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة وقاذفة القنابل اليدوية وقذائف الهاون، و25 ألف من الدروع الواقية للبدن، و25 ألف خوذة، و100 قاذفة قنابل يدوية، و5 آلاف بندقية، وألف مسدس، و400 رشاش، و400 بندقية، بالإضافة إلى 2000 رمح، ألف سلاح خفيف مضاد للدروس و6 آلاف من أنظمة AT 4 المضادة للدروع.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة "سى إن إن" إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بشكل خاص بطائرات بدون طيار من طراز سويتش بليد Switchblade. وهذه الطائرات الصغيرة المحمولة المسماة بطائرات كاميكازى، ويطلق عليها اسم المسيرات الانتحارية، وتحمل رؤوسا حربية وتنفجر عند الاصطدام. ويمكن أن يصل أصغر طراز إلى هدف على بعد 6 أميال، وفقا للشركة للمنتجة للمسيرات، لكن لم يتضح النموذج الذى سترسله الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وتمت إضافة مسيرات سويتش بليد لى القائمة الممتدة من الأسلحة العسكرية المطلوبة لأوكرانيا والمساعدات التكنولوجية بعدما تشاور مسئولون أوكرانيون مع شركاء الكونجرس حول مسودة الصائمة هذا الأسبوع.

ولم تصل المساعدات إلى حد فرض حر طيران أو تقديم طائرات مقاتلة قال زيلينسكى إنها ضرورية لمواصلة قتال أوكرانيا ضد روسيا.

وذكرت شبكة إيه بى سى نيوز أنه على العكس من مسيرات بريداتور، التى تبدو مشابهة للطائرات الصغيرة وتطلق صواريخ على الأهداف، فإن نموذج سويتش بليد الأصغر يناسب حقيبة الظهر، ويطير مباشرة نحو الأهداف ليفجر رأسه الحربى الصغير بها.

ويبلغ طول نموذج سويتش بليد 300 أقل من قدمين، وتزن نحو 5.5 رطلا فقط، ويمكن إطلاقها من أنوب صفير أشبه بالهاون، ويمكنها أن تحلق لمدة 15 دقيقة. فى حين أن نموذج 600 الأكبر فعال ضد الأهداف المدرعة ويمكن أن يحلق لأكثر من 40 دقيقة، لكن زنته تصل أكثر من 50 رطلا.