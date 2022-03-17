سعر الريال السعودى اليوم الخميس 17-3-2022

كتبت ريهام الباشا

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 17-3-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، ارتفع سعر اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.21جنيه للشراء، و17.41 للبيع. واستقر سعر الروبل الروسى اليوم أمام الجنيه المصرى، مسجلا 0.15 جنيه مصرى، وسجل 1 جنيه مصري 6.62 روبل الروسي.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.