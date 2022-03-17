اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تونس توقع على النظام الأساسى للمركز العربى لدراسات السياسات الاجتماعية بالدول العربية

الخميس، 17 مارس 2022 11:47 ص
تونس توقع على النظام الأساسى للمركز العربى لدراسات السياسات الاجتماعية بالدول العربية الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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وقعت الجمهورية التونسية اليوم الخميس على "النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية" الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية بموجب القرار رقم 8706- د.ع (156) - ج 2 - 9 /9 /2021.
 
وقام بالتوقيع  السفير محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية  لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها لدى جامعة الدول العربية.
 
ويهدف المركز إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.
 
ويدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول .ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه.
 
وتعتبر الجمهورية التونسية أولى الدول العربية الموقعة على النظام الأساسي للمركز .

تونس

الجامعة العربية

المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية

جامعة الدول العربية

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