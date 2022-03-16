هل حقن الأنسولين لمرضى السكر تؤدى لزيادة الوزن؟ خطوات صحية لازم تعرفها

كتبت إيناس البنا

إدارة مرض السكري من المشاكل الشائعة خاصة لمن يحصل على حقن الأنسولين، ويعد الأنسولين ممارسة طبية شائعة تهدف إلى تحقيق مستويات صحية للسكر في الدم، تعمل هذه الطريقة باستخدام الأنسولين لتحسين امتصاص الخلايا للجلوكوز، وهذا يساعد في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم.

وفقاً لمايو كلينيك، يمكن أن يؤدي الحصول على الأنسولين من قبل مرضى السكر إلى زيادة الوزن كأثر جانبي بسبب عدم قدرة الخلايا على امتصاص الجلوكوز بسبب الإفراط في السعرات الحرارية المدخولة.

وأِشار التقرير إلى أنه يتم تخزين الجلوكوز غير الممتص لاحقًا على شكل دهون، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن في حين أن تأثير تناول الأنسولين يمكن أن يختلف من فرد لآخر ، فمن الضروري أن تكون على دراية بالآثار المحتملة ، الإيجابية أو السلبية ، لأي دواء على الجسم.

إدارة زيادة الوزن التي يسببها الأنسولين



فيما يلي بعض الطرق التي يمكن لمرضى السكر من خلالها إدارة زيادة الوزن بسبب حقن الأنسولين وفقا لموقع " healthsite:

تنظيم نظامك الغذائي:



النظام الغذائي الصحي مهم للغاية للتحكم في مستويات السكر في الدم، حيث يمكن استخدام حساب السعرات الحرارية كطريقة فعالة لمنع الآثار الجانبية لتناول الأنسولين.

لا تنسى أن تتحرك:



ما أفضل طريقة لحرق السعرات الحرارية غير التمرين؟ لن يؤدي الحفاظ على النشاط البدني إلى إبعاد المشكلات المتعلقة بمرض السكري فحسب ، بل سيساعد أيضًا في تعزيز قلبك وعظامك وعضلاتك.

إدارة الإجهاد:



يمكن أن يؤدي التعرض للتوتر إلى تحفيز إنتاج الكورتيزول، ويمكن أن يؤدي الكورتيزول ، المعروف أيضًا باسم هرمون التوتر ، إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها.

تحدث إلى طبيبك:



طبيبك يعرف ما هو الأفضل لك ولجسمك تجنب تخطي مواعيد الأنسولين ولا تتردد في طلب المساعدة أو النصائح عندما يتعلق الأمر بالأدوية لتنظيم مرض السكري.

انتبه إلى كمية الأنسولين التي تتناولها



يمكن أن يكون الكثير أو القليل جدًا من أي شيء ضارًا. من المهم للغاية الانتباه إلى تناول الأنسولين لأنه يلعب دورًا مهمًا في تنظيم امتصاص الجلوكوز في الدم في الجسم والذي يمكن أن يكون له آثار ضارة عليه.