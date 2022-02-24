اختبار دم يحدد الإصابة بسكر النوع الأول والثانى ومقاومة الأنسولين

كتبت فاطمة خليل

اختبار C-peptide هو اختبار دم يتم إجراؤه لمعرفة كمية الأنسولين التي ينتجها جسمك، وقد يكون هذا الاختبار مفيدًا لتحديد ما إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثانى أو ما إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء اختبار C-peptide ، بحسب ما نشر موقع جمعية السكري البريطانية.

ويتم تحرير الببتيد C في نفس الوقت مع الأنسولين لكل جزيء من الأنسولين يتم إنتاجه، يوجد جزيء من الببتيد سي ولا يؤثر الببتيد C في حد ذاته على نسبة السكر في الدم.

ويعد الببتيد C علامة مفيدة على إنتاج الأنسولين لأن الببتيد سي يميل إلى البقاء في الدم لفترة أطول من الأنسولين.

لماذا يتم إجراء اختبار الببتيد سي؟



يمكن إجراء اختبار c-peptide لأي من الأسباب التالية:

- لتمييز ما إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2

- للتحقق مما إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين

-للتأكد من أسباب نقص السكر في الدم (انخفاض مستويات السكر في الدم)

- لمراقبة إنتاج الأنسولين بعد إزالة ورم في البنكرياس

كيف يتم الإختبار



لقياس مستوى الببتيد سي يتم إجراء فحص دم أثناء الصيام.وسيُطلب منك عدم تناول أو شرب (سوائل معينة) لمدة 8 إلى 12 ساعة قبل الاختبار.

إذا كنت تتناول أدوية لخفض نسبة الجلوكوز في الدم ، فمن المحتمل أن يُطلب منك التوقف عن تناولها في الفترة التي تسبق الاختبار.

بالنسبة لفحص الدم نفسه ، سيتم أخذ عينة من الدم من ذراعك وتستغرق أكثر من دقيقة.

سيتم قياس مستويات الببتيد سي وكذلك مستوى السكر في الدم.

نتائج اختبار الببتيد سي



يتم تصنيف نتائج اختبار الببتيد سي ضمن 3 نطاقات:

المعدل الطبيعي

النطاق الطبيعي لاختبار الببتيد سي هو: 0.51 إلى 2.72 نانوجرام لكل مليلتر

يمكن التعبير عن هذا أيضًا على النحو التالي: 0.17-0.90 نانومول لكل لتر

قيم نتائج اختبار منخفضة

يمكن أن تكون المستويات المنخفضة من الببتيد سي وارتفاع مستويات السكر في الدم مؤشرًا على مرض السكري من النوع الأول.

ويمكن أن تشير المستويات المنخفضة من كل من الببتيد سي وجلوكوز الدم إلى مرض الكبد أو العدوى الشديدة أو مرض أديسون.

قيم نتائج اختبار عالية

قد تكون المستويات المرتفعة من الببتيد سي مع انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم مؤشرًا على مقاومة الأنسولين، إما داء السكري من النوع الثاني أو متلازمة كوشينج.

قد تكون المستويات المرتفعة من الببتيد سي وانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم ناتجة عن ورم الأنسولين (ورم في البنكرياس) ما لم يؤثر دواء خفض الجلوكوز على النتيجة.