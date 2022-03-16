محافظ بورسعيد: السلع متوفرة.. البصل بجنيه والطماطم بـ4 جنيهات

ماجد تمراز

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، توافر جميع السلع فى أسواق بورسعيد، مضيفا أن وزارة التموين تشن حملات على الأسواق.

وأشار الغضبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، اليوم الأربعاء، إلى أن المنطقة الصناعية في بورسعيد بها مضرب أرز ومصنع زيت طعام ويشاركان بالمنتجات فى معرض رمضان، مضيفا أن يتم توفير زجاجة الزيت بأقل من السوق بـ 6 جنيهات.

ولفت إلى أنه تم افتتاح معرض أهلا رمضان أمس حتى يوم 15 رمضان المقبل، ولقى إقبالا غير طبيعي، موضحا أن البصل يتم توفيره بسعر 100 قرشا والطماطم بسعر 4 جنيهات، والبطاطس بسعر جنيهان وربع.