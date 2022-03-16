محافظ الغربية يتفقد معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنادى المعلمين

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذى ينظمه المجلس القومى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وذلك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم وتشجيع أرباب المشروعات من السيدات، في إطار جهود المحافظة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بحضور الدكتورة صفاء مرعي رئيس المجلس القومي للمرأة بالغربية، محمد العلقمي مدير جهاز تنمية المشروعات بالغربية والدكتورة ريهام كرات مدير المشروعات بالجهاز.

وأشاد المحافظ بتنوع المعروضات المقدمة وخاصة المشغولات اليدوية منها، حيث يشمل المعرض كافة السلع من غذائية، ملابس، منسوجات، مشغولات، إكسسوارات والسلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان الكريم من بلح وياميش، ولعل ما يتميز به المعرض المعروضات اليدوية الخاصة بالسجاد التقليدي اليدوي ذو الطابع التقليدي والتراثي.

ومن جانبه، أكد رحمي علي تشجيعه الدائم لعرض منتجات السيدات والشباب وفتح منافذ لهم لعرض منتجاتهم ، مشيراً إلى أن التسويق لهذه المشروعات يعد واحد من أهم اتجاهات المحافظة في الفترة الحالية ، لرفع مستوى الدخل ومساعدة السيدات المعيلة والشباب في مقتبل حياتهم المهنية.

ويذكر أن المعرض يقام بإحدى قاعات النادي لمدة يومين على أن يستكمل باقي فاعلياته بمقر المجلس القومي للمرأة خلال يومي ٢٠ و ٢١ مارس.