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المشدد 5 سنوات لعاطلين سرقا 250 ألف دولار من سيارة نقل أموال بعد تخدير عمالها

الأربعاء، 16 مارس 2022 06:19 م
المشدد 5 سنوات لعاطلين سرقا 250 ألف دولار من سيارة نقل أموال بعد تخدير عمالها محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطلين، لتكوينهما مع آخرين – صدر ضدهم أحكام- تشكيل عصابى، وسرقوا مبلغ 250 ألف دولار من سيارة نقل أموال بدائرة مركز شرطة بنها.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم  3186 لسنة 2016 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1637 لسنة 2016 كلى شمال بنها، والمتهم فيها عاطلين، اشتركا مع أخرين – صدرت ضدهم أحكام جنائية- في تشكيل عصابى وسرقوا مبلغ مالى وقدره 250 ألف جنيها، من سيارة نقل أموال تابعة لأحد الشركات، وذلك بالطريق العام "طريق ميت السباع الزقازيق"، وذلك عن طريق الإكراه.

 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين خططوا لسرقة السيارة بعد معرفة خط سيرها، بأن اصطدموا بسيارة نقل الأموال بواسطة سيارة ملاكى قيادة متهمين من التشكيل، وما أن ظفروا بالمجنى عليهم المتواجدين بسيارة نقل الأموال حتى رشوا على وجههم "إسبراى تخدير"، وقام بتوثيق أيديهم وأقدامهم، ثم بدأوا في نقل المبلغ المالى من سيارة نقل الأموال لسيارتهم وفروا هاربين من مكان الواقعة، إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 من أعضاء التشكيل وتقديمهم للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام جنائية، حتى تمكنت من ضبط المتهمين الهاربين.


اخبار القليوبية

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