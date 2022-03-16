إحالة أوراق المتهم بقتل شخص وإشعال النار فى جثته ببنها للمفتى

القليوبية - إبراهيم سالم

أحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، في القضية رقم 19610 لسنة 2012 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1901 لسنة 2012 كلى شمال بنها، والمتهم فيها 5 متهمين، صدر حكم بحق المتهمين الأربعة الأوائل، والمتهم الخامس "وليد ص س"، عامل، لاتهامهم بقتل "أحمد م ع"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر يونيو للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19610 لسنة 2012 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1901 لسنة 2012 كلى شمال بنها، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، حيث استدرجه المتهم الأول لأحد المناطق النائية بدائرة مركز شرطة بنها، وما أن ظفر به المتهم الثاني حتي عاجله بضربه بشومة علي رأسه أفقدته توازنه، ثم نقلوه لأحد الحظائر، وسكبوا علي ملابسه مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، وأشعلوا النار بجسده.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان سرقوا الدراجة البخارية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بطريق الإكراه، كما أشعلوا النيران بالمخزن المملوك للمجنى عليه "جمال م ع"، والغير معد للسكن بأن سكبوا مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، ثم أوصلوا مصدر حراري سريع الاشتعال فشب الحريق علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بالعثور علي جثة شاب متفحمة بدائرة مركز شرطة بنها، وعلي الفور انتقلت لمكان الواقعة، وجرى إخطار مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحثى وتوصل إلي أن وراء الواقعة 5 متهمين، جرى ضبط ثلاثة منهم وتقديمهم للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام جنائية، فيما تم ضبط المتهم الخامس الحالي وتقديمه للمحاكمة.