اليوم السابع
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العامة لتجارة الجملة: سعر كيلو اللحمة بـ95 جنيها وطبق البيض بـ57

الأربعاء، 16 مارس 2022 07:30 م
العامة لتجارة الجملة: سعر كيلو اللحمة بـ95 جنيها وطبق البيض بـ57 لحوم -أرشيفية
ماجد تمراز

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قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن المجمعات الاستهلاكية وفرت جميع السلع الأساسية قبل شهر رمضان.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، أن التخفيض في الشوادر التي تقيمها الشركة بالمحافظات يتراوح ما بين 25% إلى 30%، مشيرا إلى إقامة ما يقرب من 200 شادر فى المحافظات.

 

وأكد حرص الشركة على ضخ كميات كبيرة من السلع للسيطرة على حركة الأسعار، متوقعا استمرار الشوادر في المحافظات حتى نهاية شهر رمضان.

 

وحول أسعار المنتجات، قال: «الزيت يبدأ من 24.75 جنيه للتر، اللحوم الطازجة الكيلو بـ 95 جنيها، اللحوم المجمدة البرازيلي 85 جنيها، الهندي 65 جنيها، البيض 57 جنيها للطبق، الزبدة بـ 140 جنيها، الدواجن المجمدة 48 جنيها للكيلو، أسعار الأسماك تتراوح حسب النوع  والحجم»، مشيرا إلى استمرار توفير الكوبونات التي تخصصها الوزارة للشراء من منتجات الشركة المعروضة.


أسعار اللحوم

أسعار الدواجن

الشركة العامة لتجارة الجملة

سعر الجملة

اليوم السابع بلس

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