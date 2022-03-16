البيت الأبيض: بايدن كان يتحدث من قلبه عندما وصف بوتين بمجرم حرب

كتب أحمد عرفة

قالت جين ساكى، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى تراجعا في التصعيد الروسي في أوكرانيا.

وأضافت المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يتحدث من قلبه عندما وصف بوتين بمجرم حرب.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: سنعمل مع شركائنا على إيصال المساعدات العسكرية التي أعلنها بايدن إلى أوكرانيا.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ21 على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وفرضت السلطات الروسية، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين، على قائمة "المحظورين"، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الروسية.