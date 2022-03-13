اليوم السابع
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التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات مارس من بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة

الأحد، 13 مارس 2022 07:00 ص
التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات مارس من بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة صرف معاشات مارس
كتب ـ مدحت وهبة

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تستأنف وزارة  التضامن الاجتماعى، اليوم  الأحد، صرف معاشات مارس من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك  لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات مارس من البنك، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.


التضامن

معاشات مارس

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات

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