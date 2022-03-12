اليوم السابع
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النشرة المرورية.. انتظام حركة المرور بطرق وشوارع القاهرة والجيزة

السبت، 12 مارس 2022 10:00 ص
النشرة المرورية.. انتظام حركة المرور بطرق وشوارع القاهرة والجيزة الحالة المرورية فى القاهرة والجيزة- أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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شهدت حركة السير بالطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت، انتظام المرور أمام قائدي السيارات، وتواجد رجال المرور على كافة الطرق لتنظيم حركة السيارات وضبط مخالفات المرور.
 
وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.
 
وظهرت سيولة مرورية فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
 
وانسابت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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