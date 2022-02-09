وزارة الشباب والرياضة تطلق مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى الوادى الجديد

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ، تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للنشاط الطلابى ) بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى نسخته الثالثة للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ والذي يأتي تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة " وتستضيفه جامعة الوادي الجديد خلال الفترة من يوم ١٠ حتي يوم ١٤ من الشهر الجاري .
يشارك فى المهرجان ٣٨٠ طالبا وطالبة يمثلون عدد ١١ جامعة ( جامعة بنى سويف، جامعة أسيوط ، جامعة الأزهر بأسيوط ، جامعة سوهاج ، جامعة جنوب الوادي ، جامعة اسوان ، جامعة النهضة ، جامعة سفنكس ، جامعة دراية ، وزارة التعليم العالي ، جامعة الوادي الجديد ) بالاضافة الي هيئة الاشراف والمتطوعين .
ويقام المهرجان فى ألعاب خماسي كرة القدم ، الكرة الطائرة ، العاب الكترونية ، العاب القوي " جرى 100 متر، وثب طويل، دفع جلة "، تنس الطاولة وتنفذ المسابقات علي ملاعب المدينة الجامعية ويتم من خلال تلك المسابقات تحديد الجامعات صاحبة المراكز الثلاث الاولي (بنين - بنات) وتوزع عليهم جوائز ميداليات وكؤوس .
يذكر ان تنفيذ اللقاء يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية وفي إطار المشروع القومى للياقة البدنية وحرص وزارة الشباب والرياضة علي رفع مستوى اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطلاب الجامعات وبصفة خاصة جامعات جنوب مصر .
الي جانب اهتمام الوزارة بإقامة الأنشطة والبرامج والمشروعات بالمناطق السياحية للتعريف بمعالم مصر التراثية والتاريخية والعمرانية وتعزيز روح الانتماء والولاء لها تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
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