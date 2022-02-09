هبوط 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الشحن" بنسبة 1.7%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 13 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.1%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.72%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.68%، ونزل قطاعي الموارد الأساسية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.56%، 0.51%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.37%، ثم قطاي الرعاية الصحية والأدوية والبنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.08%، فيما ارتفعت 4 قطاعات وهم الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.02%، 2.01%، 0.67%، 0.09%، على التوالي.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء تراجع هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.072 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 439.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.2%، والعرب على 8.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.9 مليون جنيه، 95.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 20.4 مليون جنيه، 124.7 ألف جنيه، 81.5 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 11596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2045 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13851 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4684 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1160 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.