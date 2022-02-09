صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.59% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء تراجع هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.072 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 11596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2045 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13851 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.