هبوط 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "التجارة" بنسبة 1.9%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع 14 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.64%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، وانخفض قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.31%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.17%.

كما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الأغذية المشروبات والتبغ بنسبة 0.62%، يليه قطاع الاتصالات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة ومواد البناء بنسبة 0.55%، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، وانخفض قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.27%، فيما ارتفعت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.91%، 0.58%، 0.02%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.464 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 326.5 مليون ورقة مالية بقيمة 947.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.1%، والعرب على 7.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.44%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 105.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 720.6 ألف جنيه، 53.9 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 11548 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2035 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13765 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 4560 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3184 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4702 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1159 نقطة.

وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.