وقالت هوكول - فى تصريحات صحفية اليوم - إنها لا تعتزم تجديد الإجراءات الخاصة بالاحترازات الصحية والتى كان من المقرر أن يتم تجديدها يوم 10 فبراير الجاري، مؤكدة أنه على أصحاب الأعمال التأكد من أن عملائهم قد تلقوا جرعات تطعيم كاملة أو أنهم يرتدون الماساكات فى الأماكن المغلقة.

وأشارت حاكم الولاية إلى أن هذه الخطوة تعد نقطة تحول فى التعامل مع الأزمة الوبائية؛ وخاصة بعد أن استمر فرض هذه القيود فترات طويلة جدا أدت إلى رفع قضايا وإثارة موجات من الاحتجاجات على هذه القيود.

وأضافت هوكول أن هذه الأمر لم ينتهى بعد، ولكن هذا الاتجاه يعد إيجابيا للغاية بعد تسجيل انخفاض فى معدل الإصابات ودخول المستشفيات، موضحة "أننا الآن بصدد مرحلة جديدة فى التعامل مع الوباء".

وأشارت إلى أن هذا الإجراء لا يشمل الأماكن الفيدرالية التى يشترط دخولها ارتداء المساكات وكذلك وسائل النقل العام والطائرات، موضحة أن هذا الإجراء لن يشمل ايضا المدارس ولكن الأماكن الحكومية والمتاجر التجارية سوف تتطالب بارتداء الماسكات فى ظروف محددة.

واختتمت تصريحاتها بأن المسئولين الصحيين سوف يتابعون الحالة الوبائية أولا بأول وأن القرار المناسب فى الفترة القادمة سوف يتحدد في الأسبوع الأول من شهر مارس القادم.