نائب محافظ أسيوط يتفقد تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

أسيوط فريق المحافظات

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لاستقبال الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار والتى تقوم بزيارة لمحافظة أسيوط للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تطورات الأعمال بنقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط لافتتاحها فى أقرب وقت ممكن حيث زارت دير السيدة العذراء بدرنكة والدير المحرق بالقوصية.

وذلك بحضور المهندس عادل الجندى المنسق الوطنى لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة وممثلين من الوزارة والأنبا بيجول رئيس الدير المحرق والأب بيشوى بدير درنكه وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية وعثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بأسيوط.

وأكد نائب المحافظ أن هذه الزيارة تأتى فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر ومتابعة الأعمال الجارية لتطوير ورفع جاهزية النقاط الواقعة عليه والتى يبلغ عددها 25 نقطة منهم نقطتين بمحافظة أسيوط هما دير السيدة العذراء بدرنكه والدير المحرق بالقوصية لافتًا إلى إن هناك اهتمامًا كبيرًا من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بالمحافظة والذى يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية.

وخلال الزيارة تم استعراض مختلف المقومات السياحية والطبيعية التى تتمتع بها محافظة أسيوط وأعمال التطوير والترميم بالأديرة ورفع كفاءة البنية التحتية للمحافظة.

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار إلى أن الصعيد يشهد اهتمام بالغ من القيادة السياسية وإن وزارة السياحة والآثار تشارك فى العديد من المبادرات التى تستهدف رفع كفاءة الكثير من قرى ومدن الصعيد كبرنامج تنمية الصعيد ومبادرة حياة كريمة ومبادرة إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأضافت أن أسيوط تتضمن مواقع هامة فى رحلة العائلة المقدسة وإن اهتمام الحكومة برفع كفاءة البنية التحتية لتلك المواقع ينعكس إيجابا على جذب شريحة من السائحين ذوى الاهتمام بمسار الرحلة، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى نهج التنويع بين الأنماط السياحية دون الإقتصار على منتج بعينه، وأن التنويع بين الأنماط السياحية له بالغ الأثر فى جذب أسواق جديدة واعدة.



نائب محافظ أسيوط ونائب وزير السياحة والآثار