وقالت الناطقة - في إفادة صحفية-: "نحن مقتنعون بأنه من الممكن تحقيق تهدئة للوضع حول أوكرانيا، وهو الأمر الذي يتحدث عنه شركاؤنا الغربيون ويكتبون عنه كثيرًا"، حسبما أفادت وكالة /سبوتنيك/ الروسية.



وأضافت "وللتوصل الى ذلك ينبغي وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وسحب المستشارين والمدربين العسكريين من على أراضيها، ووقف التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لأوكرانيا ودول الناتو، وكذلك سحب جميع الأسلحة الأجنبية التي تم تسليمها سابقًا إلى كييف الى خارج الأراضي الأوكرانية".