مطار الغردقة الدولى يستقبل 8 رحلات روسية على مدار ساعات اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأربعاء، 8 رحلات طيران روسية، قادمة من المطارات الروسية المختلفة، ضمن عشرات الرحلات الوافدة للمطار اليوم، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة علي الركاب فور وصولهم الي ارض المهبط.

وأكدت مصادر من مطار الغردقة الدولي ان هناك توقعات بارتفاع معدلات وصول رحلات الطيران بداية شهر مارس المقبل حيث تبدا الاجازات الرسمية بروسيا وتزداد رحلات الطيران خلال الشهر المقبل .

من جانب اخر يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم الاربعاء وغدا الخميس لاستقبال 10 رحلات طيران دولية، بينهم رحلتين اليوم الاربعاء، قادمتين من التشيك، و8 رحلات غدا الخميس، بينها 4 رحلات من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا وأخرى من هولندا ورحلة ألمانيا وأخري داخلية من مطار القاهرة الدولي.