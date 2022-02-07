مطار الغردقة الدولي يستقبل 45 رحلة طيران بينها 5 من روسيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الإثنين، 45 رحلة طيران دولية مختلفة من الجنسيات المختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة على الركاب فور وصولهم أرض المهبط بمطار الغردقة .

وتبين من كشوف رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار الغردقة، أن بين رحلات الوصول اليوم 5 رحلات روسية الجنسية مختلفة .

من جانب آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولى خلال الاسبوع الجارى 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوربية.

وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتين من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من ايطاليا.

كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.