مصر للطيران تسير خطا جديدا إلى "كينشاسا" بمعدل 3 رحلات أسبوعيا

كتب محمود عبد الغنى

استمرارا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة الوطنية لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية في القارة، أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي عن تشغيل خط جديد إلي عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" اعتبارًا من 27 مارس المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه في إطار رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد داخل القارة الإفريقية في مختلف مجالات النقل الجوي من خلال مطار القاهرة المحورى، وتماشيا مع توجهات الدولة واهتمامها بدعم التعاون مع الدول الإفريقية وضعت مصر للطيران خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى آفاق جديدة داخل النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية في إفريقيا لتوفير العديد من خيارات السفر للعملاء على متن أحدث الطرازات من الطائرات.

وأضاف أبو العينين، أن مصر للطيران في مصاف شركات الطيران العالمية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتي تحرص علي توفير مزيد من النقاط الجديدة من خلال شبكة خطوطها والتي تصل إلى أكثر من 70 نقطة مباشرة حول العالم، من بينهم 19 نقطة في أفريقيا بالإضافة إلى أكثر من 40 نقطة أخرى عن طريق المشاركة بالرمز بالرغم من تداعيات الجائحة والتي أثرت علي صناعة النقل الجوى.