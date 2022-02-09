اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:08 م
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مستشفى أبوحماد بالشرقية يستقبل فتاة مصابة بحالة إعياء إثر تناولها حبة الغلة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:36 م
مستشفى أبوحماد بالشرقية يستقبل فتاة مصابة بحالة إعياء إثر تناولها حبة الغلة إسعاف - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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أصيبت فتاة بمحافظة الشرقية، تبلغ من العمر 18 عاما بحالة إعياء شديدة وتم نقلها من قبل أسرتها إلى مستشفى أبوحماد المركزى، لمحاولة إسعافها.

استقبل مستشفى أبوحماد المركزى، "  ص ج ح" 18  عاما مقيمة خلوة ابومسلم مركز أبوحماد، مصابة بحالة إعياء، وتم تشخيص الحالة بحدوث إصابتها نتيجة تناول حبة الغلة السامة، وتم تقديم الإسعافات الأولية.

يذكر أن مستشفى اولاد صقر المركزى استقبل جثة الطالبة" هايدى ش" 16 عاما مقيمة عزبة الحاج على إثر إصابتها بحالة إعياء  شديد نتيجة تناول حبة الغلة السامة منذ 10 أيام.

 
 
 

 

 


الشرقية مركز ابوحماد

قرص غلة

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