إصابة طفل إثر سقوطه من علو أثناء اللهو بمنزله فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيب طفل بمحافظة الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج إثر سقوطه من علو أثناء اللهو بالمنزل بمدينة أولاد صقر.



استقبل مستشفى اولاد صقر المركزى، " أحمد م أ" 10 سنوات مقيم أولاد صقر مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تقديم الإسعافات الأولية.



وتبين حدوث إصابته إثر سقوطه من علو الطابق الأول بالمسكن أثر لهوه وحالته مستقرة.

