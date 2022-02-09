إصابة طفل إثر سقوطه من علو أثناء اللهو بمنزله فى الشرقية

أصيب طفل بمحافظة الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج إثر سقوطه من علو أثناء اللهو بالمنزل بمدينة أولاد صقر.
استقبل مستشفى اولاد صقر المركزى، " أحمد م أ" 10 سنوات مقيم أولاد صقر مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تقديم الإسعافات الأولية.
وتبين حدوث إصابته إثر سقوطه من علو الطابق الأول بالمسكن أثر لهوه وحالته مستقرة.
إصابة طفل إثر سقوطه من علو أثناء اللهو بمنزله فى الشرقيةالأربعاء، 09 فبراير 2022 03:32 م
إسعاف - أرشيفية
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أصيب طفل بمحافظة الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج إثر سقوطه من علو أثناء اللهو بالمنزل بمدينة أولاد صقر.
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