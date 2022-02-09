مد أجل الحكم على متهم فى قضية "مذبحة كرداسة" لـ 28 فبراير الجارى

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على متهم فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة" لجلسة 28 فبراير الجارى.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى، وسكرتارية حمدى الشناوى، قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والمؤبد لـ80 آخرين والسجن المشدد 15 عاما لـ35 متهما والسجن 10 سنوات لمتهم "حدث"، وبراءة 21 آخرين.