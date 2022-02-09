محافظ الدقهلية يحيل 164 من العاملين المتغيبين عن العمل للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة 164من العاملين بالمستشفيات، والوحدات الصحية والبيطرية، ومراكز الشباب المتغيبين وتاركى العمل، بدون إذن للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز المطرية وطلخا وبلقاس ونبروه خلال الأسبوع الماضي.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق، هم 156 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية فى كل من وحدة طب اسرة المطرية ومركز رعاية الأمومة والطفولة ومركز طب أسرة العصافرة ووحدة طب أسرة الجماملة ومستشفى المطرية المركزى بمركز ومدينة المطرية، وأيضا وحدة طب أسرة كفر الجنينة ووحدة طب أسرة طنيخ ، والمنيل وكفر الحصة وكفر الجنينة بمركز نبروه، كما تم احالة 3 من مسئولى إدارات ومراكز الشباب بكل من إدارة شباب المطرية ومركز شباب الاورمان ومركز شباب المنيل بمركز طلخا، وإحالة 3 من قطاع الصحة وهم مسئولى الوحدات الصحية فى كل من دميرة والخزان بمركز طلخا ومسئولى الإدارة الصحية بالمطرية، وإحالة 2 من قطاع الطب البيطرى وهم مسئولى الإدارة البيطرية بالمطرية ومركز رعاية الحيوان بالمطرية حيث وجدت تلك الاماكن مغلقة اثناء حملات التفتيش فى مواعيد العمل الرسمية.

وقد وجه محافظ الدقهلية وكلاء الوزارات مديرى مديريات الصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات فى حالات الغياب وترك العمل وكذا مسئولى الوحدات الخدمية التى وجدت مغلقة أثناء عمل حملات المرور فى المواعيد الرسمية و التى وردت بالتقرير بناء على جولة التفتيش والمرور الميدانى خلال الفترة المشار إليها.