كل ما تريد معرفته عن حجم إنتاج والاستثمارات لحقول خالدة وقارون

يستهدف قطاع البترول، خطة عمل لزيادة معدلات الانتاج للثروة البترولية من الخام والغاز والمتكثفات وزيادة معدلات الاستثمارات وفيما يلى أهم مؤشرات العام المالى القادم لشركة خالدة للبترول والتي تتضمن الاتي..
1- من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات مبدئيا إلى 900 مليون دولار .
2- من المخطط أن يشهد نشاط حفر الآبار التنموية والاستكشافية حفر اكثر من 100 بئراً .
3-من المخطط تحقيق متوسط إنتاج يومي 132 ألف برميل زيت خام ومتكثفات وبوتاجاز و631 مليون قدم مكعب غاز طبيعي .
أما فيما يتعلق بشركة قارون للبترول فكانت كالتالى..
1-من المخطط إنتاج حوالى 5ر20 الف برميل يومياً خلال العام المالى 2022/2023 بإستثمارات 242 مليون دولار .
2- تعتمد بصفة أساسية على برنامج حفر يشمل 27 بئرا استكشافيا وتنموياً.
3- الإستمرار فى تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار.
4- إعادة إكمال الآبار لتحقيق أعلى معدلات إنتاج، والحفاظ على المعدلات المرتفعة لمتوسط عمر الآبار.
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