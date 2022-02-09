فى عيدها القومى.. "الدقهلية" عروس الدلتا وقلعة الزراعة المحمية.. إنفوجراف

كتبت أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامي للوزارة أنفوجراف بعنوان: "الدقهلية" .. عروس الدلتا وقلعة الزراعة المحمية"، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي تحتفل به في 8 فبراير من كل عام تزامناً مع انتصار أبناء المحافظة في معركة المنصورة عام 1250م وأسر لويس التاسع في دار ابن لقمان.



انفوجراف عن محافظة الدقهلية

وتقع محافظة الدقهلية في شمال شرق الدلتا وعاصمتها مدينة المنصورة، ويبلغ عدد سكانها 6.8 مليون نسمة، كما تضم 16 مركز و3 مدن ويتبعها 110 وحدة محلية وقروية.

ووفقا للأنفوجراف، يبلغ إجمالي الزمام المنزرع بها حوالى 639 ألف فدان، وعدد الحائزين 702473 حائزا، منزرعة بالمحاصيل المختلفة، حيث تشمل محاصيل الخضر: البطاطس – البطيخ – الطماطم – البسلة – الباذنجان – الفلفل – الكرنب – الجزر – البصل، ومحاصيل الفاكهة : العنب – الموالح – الخوخ – البرتقال – الموز – الكاكا – النخيل، والمحاصيل الحقلية : الأرز – الذرة – القمح – القطن – بنجر السكر – الفول الصويا – السمسم – الفول البلدى – الكتان.

وأكد الأنفوجراف أن محافظة الدقهلية تعتبر هى المحافظة الأولى في ترخيص الصوب الزراعية بإجمالي يزيد علي 28 ألف صوبة.

وفيما يتعلق بالثروة الداجنة في المحافظة، يبلغ إجمالي مزارع الإنتاج الداجنى: 3862 مزرعة، والإنتاج الكلي لهم: 139 مليون دجاجة، وإنتاج بيض المائدة: 874 مليون بيضة، وبها أيضا معامل التفريغ الآلية وعددها: 65 معملا، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية فى السنة: 369 مليون بيضة، وبها أيضا 130 مصنع أعلاف، و920 محلا للاتجار فى الأعلاف.

وتتعدد مصادر لثروة السمكية في المحافظة حيث تعتمد على بحيرة المنزلة والتي يبلغ مساحتها في قطاع الدقهلية 71 ألف فدان، ونهر النيل، فضلا عن المزارع السمكية في حقول الأرز، حيث تنتج أسماك: البلطي – القراميط – مبروك – جمبري – البياض – العائلة البورية – قشر البياض – لبيس – بني.

ويضم القطاع الزراعى بالمحافظة: 585 جمعية زراعية ونوعية ومتعددة الأغراض، و 12 إدارة زراعية، و12 إدارة تعاونية، و13 مركز إرشادي، و4 مناطق استصلاح أراضي، و محطة للبحوث الزراعية تضم 7 معاهد بحثية.