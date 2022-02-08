أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 8-2-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 8-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة طرح شركة ماكرو جروب، وخسر رأس المال السوقي 666 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 747.798 مليار جنيه.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 20 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 83.2 ألف سهم، 79.9 ألف سهم، 180 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 35.9 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 20 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 83.2 ألف سهم، 79.9 ألف سهم، 180 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 35.9 ألف سهم.

أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، شراء المساهم شركة دراية المالية مساهمة مقفلة لعدد 1.02 مليون سهم بسعر 0.63 جنيه بقيمة إجمالية 644.7 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.72% إلى 5.29%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 49.4 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، ليصبح إجمالي الأسهم 899.4 ألف سهم.



البورصة تخسر 666 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة طرح شركة ماكرو جروب، وخسر رأس المال السوقي 666 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 747.798 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة طرح شركة ماكرو جروب، وخسر رأس المال السوقي 666 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 747.798 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 633.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.6 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 33.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 51.73%، والعرب على 15.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 69.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 30.14%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 893.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 209.3 مليون جنيه، 152.6 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 142.9 مليون جنيه، 378.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 11527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13751 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4551 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4702 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1159 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

ماكرو كابيتال أعلنت إدارة البورصة، أنه سيتم بدء التداول على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) المصدرة اعتبارًا من جلسة تداول يوم الخميس المقبل، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الايقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط ويكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 4.85 جنيه للسهم، وعلى أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية، وسيتم إدراج السهم ضمن القائمة (أ) للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك اعتبارًا من يوم 13 فبراير الجاري. أعلنت إدارة البورصة، أنه سيتم بدء التداول على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) المصدرة اعتبارًا من جلسة تداول يوم الخميس المقبل، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الايقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط ويكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 4.85 جنيه للسهم، وعلى أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية، وسيتم إدراج السهم ضمن القائمة (أ) للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك اعتبارًا من يوم 13 فبراير الجاري.

زيادة رؤوس مال أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 264 مليون جنيه ليصبح 528 مليون جنيه وذلك تمويلًا من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي. أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 264 مليون جنيه ليصبح 528 مليون جنيه وذلك تمويلًا من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.

كما أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولي، موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 105.5 مليون جنيه إلى 131.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 26.4 مليون جنيه موزعة على 26.4 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد، على أن توزع الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 114.9 مليون جنيه.

القناة للتوكيلات قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 34.9 مليون حنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 22.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 53%، وتراجع صافي الربح 70.5 مليون جنيه مقارنة مع 97.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 27%. قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 34.9 مليون حنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 22.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 53%، وتراجع صافي الربح 70.5 مليون جنيه مقارنة مع 97.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 27%.



إي فاينانس قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن شركة خالص-إحدى شركاتها التابعة-حصلت على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد الشركة بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين بالهيئة، هذا ويعد إتاحة الشركة تحصيل أقساط تأمين حياة كريمة الخاصة بشركة مصر للتأمين إلكترونيًا أولى خطوات رقمنة قطاع التأمين.