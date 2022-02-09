زراعة الشرقية تُنفذ مدرستين حقليتين عن زراعة القمح والفراولة

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالشرقية ، مدرسة حقلية ارشادية عن محصول القمح لمزارعي قرية أبو فراخ التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا ، وكذلك مدرسة حقلية عن زراعة الفراولة بمركز مشتول السوق في حضور الدكتور ياسر الحيمري وكيل معهد بحوث الارشاد الزراعي والدكتور محسن ابو رحاب وكيل معهد بحوث امراض النباتات لشؤون الارشاد والتدريب وعدد من المزارعين ومهندسي الارشاد بإدارتي ههيا ومشتول السوق الزراعيتين.



وخلال تنفيذ المدرستين الحقليتين تم عرض التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصولي القمح والفراولة مثل طرق الري ومقاومة الأمراض وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد وكذلك مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بهما , وتم فتح باب المناقشة والرد علي أسئلة واستفسارات الحضور .

ذلك في إطار تعليمات تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعه المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.



