حبس 4 متهمين بينهم أب وابنه سنة بعد مقتل شاب بدعوى إخراج الجن منه بطنطا

الغربية مصطفى عادل

عاقبت محكمة جنايات طنطا بالغربية، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك، 4متهمين بينهم أب ونجله بالسجن عام، لاتهامهم بقتل شاب بعد التعدى عليه بالضرب بزعم إخراج الجن منه.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين الأربعة طنطا فى واقعة مقتل نجل أحد المتهمين يبلغ من العمر 25 عاماً على يد دجال بعد أن تعدى على المجنى عليه بالضرب المبرح حتى سقط أرضا مغشيا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة بزعم إخراج الجن منه.

وأمرت نيابة مركز طنطا بحبس المتهمين الأربعة بينهم دجال بعد قيامه يقتل شخص عقب التعدى عليه بالضرب المبرح، بقرية صناديد مركز طنطا بحجة إخراجه للجن .

وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد الدماطى مأمور مركز طنطا، بمقتل شخص بقرية صناديد دائرة المركز .

وتبين من الفحص المبدئى قيام دجال بالتعدى على المجنى عليه ويدعى" م.اح " بالضرب المبرح بزعم قدرته على إخراج الجن منه بهذه الطريقة ولم يتحمل المجنى عليه الضرب وفارق الحياة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات وتم احالة القضية لمحكمة جنايات طنطا التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.