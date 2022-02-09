اليوم السابع
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بدء تشغيل وحدة جراحات قلب الأطفال بمستشفى ملوى التخصصى بالمنيا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 05:51 م
بدء تشغيل وحدة جراحات قلب الأطفال بمستشفى ملوى التخصصى بالمنيا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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أعلنت مستشفى ملوى التخصصى برئاسة الدكتور محمد عبد الحكيم، مدير مستشفى ملوى التخصصي عن بدء تشغيل وحدة جراحة قلب الأطفال بمستشفى ملوى التخصصى، المنضمة حديثا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتكون أول وحدة بمستشفيات وزارة الصحة بالمنيا ومحافظات الصعيد.

 

وقالت المستشفى، إنه تم استقبال أول حالتين بالوحدة، وهما طفلة عامين تعاني من عيب خلقي بالقلب وتحتاج لتدخل جراحي لاصلاح العيب الخلاقي، وحالة أخرى لطفلة 7 سنوات تعاني من عيب خلقي بالقلب أيضًا.

 

وأضافت أن العمليتين الجراحيتين بوحدة جراحات قلب الأطفال بمستشفى ملوى التخصصي تمت تحت إشراف الدكتور حمزه النادى، والدكتور أحمد أنور العريبى، والدكتور محمد شوقى زهران استشاريى جراحه القلب والصدر، والدكتور محمود إسماعيل استشاري رعايه قلب الأطفال.


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