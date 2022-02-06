اليوم السابع
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الأحد، 06 فبراير 2022 03:14 م
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استئصال ورم كلى للغدة‏ الدرقية بمستشفى ملوى بالمنيا

الأحد، 06 فبراير 2022 03:03 م
استئصال ورم كلى للغدة‏ الدرقية بمستشفى ملوى بالمنيا عملية - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أعلنت مستشفى ملوى التخصصي، جنوب محافظة المنيا، عن بداية العمل بجراحات الاورام ابتداءً من الخامس من شهر فبراير الجاري لعام 2022. وأكدت إنه تم إجراء أول عمليه براحة الأورام وهي عباراة عن استئصال ورم كلى للغدة الدرقية.

المريضة كانت تعانى من ورم بالغدة الدرقية وامتداد جزء كبير منه فى الصدر خلف عظمة القص وتمكن الطاقم الطبي المكون من الدكتور محمد مختار استشارى جراحات الأورام و الدكتور أحمد انور العريبى استشارى جراحة القلب والصدر و الدكتور عزت يحيى حميدة أخصائى الجراحة العامة وجراحات الأورام والدكتور سلمان حمدى استشارى التخدير ، من إستئصال الورم بالكامل والمريضة حالتها مستقره وتتلقى الرعايه الكاملة بمستشفى ملوى التخصصي .


مستشفى ملوى

مستشفى ملوى النموذجى

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