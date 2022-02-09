اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:09 م
أكرم القصاص
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اليابان وكندا تتفقان على دعم وحدة وسيادة وأمن أوكرانيا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:23 م
اليابان وكندا تتفقان على دعم وحدة وسيادة وأمن أوكرانيا رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا
أ.ش.أ

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اتفق رئيسا وزراء اليابان وكندا، اليوم الأربعاء، على التعاون بهدف دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وسط التوترات القائمة مؤخرا بين أوكرانيا وروسيا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الكندي جاستن ترودو أعربا -في اتصال هاتفي صباح اليوم- عن قلقهما البالغ بشأن أمن أوكرانيا، واتفقا على مراقبة الأوضاع والتعاون عن قرب بهذا الشأن.

وأعرب الزعيمان عن قلقهما البالغ بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، واتفقا على التعاون الوثيق في التعامل مع القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية بما في ذلك قضية اختطاف المواطنين اليابانيين.

وأكدا مجددا على أنهما سيتعاونان بشكل أكبر من أجل تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة المفتوحة، وشددا على أهمية الحفاظ على قواعد التجارة الحرة عالية المستوى لاتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي.

 


اليابان

كندا

اوكرانيا

فوميو كيشيدا

جاستن ترودو

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