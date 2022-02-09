المستشار بولس فهمى يؤدى اليمين رئيسا لـ"الدستورية" أمام الرئيس السيسى اليوم

كتب إبراهيم قاسم

يؤدى المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد اليمين القانونية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإحالة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى المعاش نظرا لظروفه الصحية والمرضية الشديدة، مع ضم العامين المتبقين له فى خدمته الى ملفه الوظيفى، مع تعين المستشار بولس فهمى نائب رئيس المحكمة، رئيسا للدستورية العليا.

وينص القانون على أنه فى حالة وجود عجز كامل يمنع عن القاضى عن أداء عمله يتم تشكيل لجنة رباعية من الأطباء للمناظرة الحالة واعداد تقرير عنه وبالفعل قامت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بتشكيل لجنة طبيبة وقامت باعداد تقريرها ورفعه لرئيس الجمهورية الذى اصدر قراره السابق.