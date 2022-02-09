اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المستشار بولس فهمى يؤدى اليمين رئيسا لـ"الدستورية" أمام الرئيس السيسى اليوم

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:27 ص
المستشار بولس فهمى يؤدى اليمين رئيسا لـ"الدستورية" أمام الرئيس السيسى اليوم المحكمة الدستورية-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يؤدى المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد اليمين القانونية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإحالة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى المعاش نظرا لظروفه الصحية والمرضية الشديدة، مع ضم العامين المتبقين له فى خدمته الى ملفه الوظيفى، مع تعين المستشار بولس فهمى نائب رئيس المحكمة، رئيسا للدستورية العليا.

وينص القانون على أنه فى حالة وجود عجز كامل يمنع عن القاضى عن أداء عمله يتم تشكيل لجنة رباعية من الأطباء للمناظرة الحالة واعداد تقرير عنه وبالفعل قامت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بتشكيل لجنة طبيبة وقامت باعداد تقريرها ورفعه لرئيس الجمهورية الذى اصدر قراره السابق.

القرار الجمهورى
القرار الجمهورى

 


المحكمة الدستورية

تعين المستشار بولس فهمى

سعيد مرعى

الدستورية

المستشار بولس فهمى

صور المستشار بولس فهمى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة