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"الكتاكيت تاكل وتطير".. تعرف على شهر أمشير × 7 معلومات

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:54 ص
"الكتاكيت تاكل وتطير".. تعرف على شهر أمشير × 7 معلومات شهر أمشير
كتب: محمد الأحمدى

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دائما ما يرتبط الفلاح المصرى بالشهور القبطية لمعرفة مواسم الحصاد والزراعة، حيث يعود إلى عام 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنة السنة بأمر بطليموس الثالث، وارتبط هذا التقويم بالزراعة والحصاد عند المصريين، واستمر حتى اليوم لأنه الأدق بالنسبة للفلاحين، وحملت الشهور أسماء مصرية قديمة "هيروغليفية" ثم حورت إلى القبطية.

 

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن شهر أمشير.

1 – يبدأ يوم 8 فبراير بعد انتهاء شهر طوبة.

2 - يتميز بمجموعة من الظواهر الجوية أبرزها الرياح الشديدة.

3 – يعتبر الشهر السادس فى التقويم المصرى، ويشتهر بنشاط الرياح وبرودة الجو.

3 -  يعود إسمه إلى إسم فرعونى خاص بإله الزوابع والرياح

 4 – أطلق عليه المصريون القدماء شهر الشمس الكبيرة.

5 – من أبرز الأمثال المتعلقة به "أمشير أبو الزعابيب" "أمشير يخلى الصبية قردة والعجوزة جلدة".، "الكتاكيت تاكل وتطير".

6 - يقول المصريون القدماء "لو جه أمشير اعجن من البير"

7 – يقسم الفلاح المصرى شهر أمشير إلى 3 أقسام "مشير ... شرشر ....شراشر".

 


الشهور القبطيه

شهر امشير

شهر طوبه

اله الزوابع

امشير

اليوم السابع بلس

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