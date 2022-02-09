الخارجية الأمريكية: واشنطن تولى أهمية لشراكتها مع الاتحاد الإفريقى

واشنطن (أ ش أ)

أكد ‏انتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى أن الولايات المتحدة تولى أهمية لشراكتها مع الاتحاد الإفريقى.

‏وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن هذا جاء خلال اتصال هاتفى مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكي محمد.

‏وأضاف المتحدث أن بلينكن ومحمد ناقشا السبل الممكنة للمضي قدما لتسوية القضايا السياسية والأمنية في أفريقيا، بما في ذلك السودان ومالي وبوركينا فاسو والحاجة إلى تعزيز الديمقراطية في القارة.

وأوضح برايس ‏أن الوزير الأمريكى شدد كذلك على اهتمام واشنطن بالمبادرات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية لتعزيز السلام والأمن والتي نتجت عن القمة الأخيرة لرؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي لعام 2022 في الفترة من 5 إلى 6 فبراير الجاري.