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إغلاق 16 منشأة صحية خاصة مخالفة ببنى مزار فى المنيا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:05 ص
إغلاق 16 منشأة صحية خاصة مخالفة ببنى مزار فى المنيا غلق - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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تمكنت إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز ببنى مزار شمال المنيا من ضبط  16 منشأة صحية خاصة، مخالفة للقانون، وتم تشميعها، لحين استكمال وإنهاء إجراءات الترخيص.

 

وقالت إدارة العلاج الحر ببنى مزار فى بيان لها انه بناء على تعليمات الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمنيا، تتوالى ضربات العلاج الحر ببنى مزار من خلال المرور على المنشئات الصحية بقرية صندفا مركز بنى مزار، والتى أسفرت عن غلق 16 منشأة مخالفة وضبط شخص منتحل صفة طبيب، يقوم ببيع الأدوية مجهولة المصدر، تم تحريز الأدوية، وعمل محضر انتحال صفة طبيب، وجارى استكمال الإجراءات القانوني.

 

 


مديرية الصحة

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