اليوم السابع
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تحرير محضر لمركز علاج طبيعى ببنى سويف والتحفظ على أدوية مجهولة المصدر

الجمعة، 04 فبراير 2022 10:49 م
تحرير محضر لمركز علاج طبيعى ببنى سويف والتحفظ على أدوية مجهولة المصدر الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، المتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقريرعرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر وبالتنسيق مع فرع جهاز حماية المستهلك، بعمل حملة على المنشآت الطبية الخاصة ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها حيث قامت الحملة بالمرور على مركز للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بمدينة بني سويف العاصمة.

 

ومن خلال التفتيش تم ضبط جهاز ليزر داخل المنشأة يقوم على استخدامه "صاحب المركز" على المرضى وهو غير مؤهل لذلك حيث يتوجب وجود طبيب مؤهل للتعامل مع أجهزه الليزر، بالإضافة إلى التحفظ على كمية من المستحضرات الطبية والتجميلية وأدوية مجهولة المصدر وأدوية مستوردة يتم ببيعها داخل المركز وتم تحريزها من قبل إدارة العلاج الحر لحين إعداد تقرير مفصل بها من قبل التفتيش الصيدلي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم ضبط سائل مجهول المصدر داخل سرنجة معدة للاستخدام مما يعد مصدرا للعدوى وتم تحريزها من قبل إدارة العلاج الحر.

شارك في الحملة الدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير العلاج الحر، الدكتور مصطفى محمود،الدكتورة مريم علاء ،الدكتور أحمد ماهر توفيق مساعدي مدير العلاج الحر، ومن حماية المستهلك أحمد مصطفى دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف ، الأستاذ، محمود محمد فوزي فرع جهاز حماية المستهلك.


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