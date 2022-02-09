إعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسمسطا بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجارى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وتبين من التقرير الذى أعده وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائى بقيادة الدكتورة أمنية أحمد حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع على اختلاف أشكالها وأنواعها، حيث شن فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة سمسطا الصحية، بالتنسيق والاشتراك مع التموين والوحدة المحلية، حملة على المنشآت الغذائية والأسواق والمخابز بدائرة الوحدة المحلية.

وقامت الحملة بالمرور على 8 منشآت غذائية وسحب 11 عينة متنوعة وإرسالها إلى المعمل المختص لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآمى من عدمه،حيث تم تحرير 8 محاضرجنح صحية، شملت مخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، وإعدام 600 لتر لبن و50 كجم شرائح بطاطس مخلفات مصانع ومجهولة المصدر، وذلك تحت إشرف مدير إدارة سمسطا الصحية الدكتورة رشا خليفة.